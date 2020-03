Infineon: Kursfeuerwerk dank dieser Nachricht

Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) ist am Dienstagvormittag an der Börse mit einem kräftigen Kursplus von zeitweise über 11 Prozent in den Handel gestartet. Die Aktie wird befeuert durch die Meldung, dass die US-Behörden grünes Licht für die Übernahme von Cypress Semiconductor (WKN: 871117 / ISIN: US2328061096) geben.

Cypress-Übernahme genehmigt

Die US-Behörde Committee on Foriegn Investment in the United States (CFIUS) hat die geplante Transaktion endlich genehmigt. In der zurückliegenden Woche gab es noch Meldungen, dass die Übernahme auf Widerstand bei der US-Behörde stößt. Demnach hätten CFIUS-Mitarbeiter US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, die Transaktion zu genehmigen. Grund hierfür seien Sorgen, dass durch die rund 9 Mrd. Euro schwere Übernahme eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA bestehen könnte.

