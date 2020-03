Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen steil nach unten, nachdem die Rally am Widerstand bei 18,66 USD scheiterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Der Kursverlauf habe sich ausgehend von der bei 16,48 USD liegenden Unterstützung anschließend erholen können, sei aber am gebrochenen Aufwärtstrend zuletzt wieder abgedreht. ...

