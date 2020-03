Keine leichten Zeiten für die Deutsche Rohstoff AG angesichts der aktuellen Ölpreis-Entwicklung. Der Anleihe-Kurs der neuen Deutschen Rohstoff-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2YN3Q), ist in den letzten Tagen auf 93% gesunken. Zudem liegen die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 am unteren Ende der Prognosen. So hat der Deutsche Rohstoff-Konzern im Geschäftsjahr 2019 lediglich einen Gewinn von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro) erzielt.

Darin enthalten sind allerdings einmalige Kosten für die Emission der neuen Anleihe 2019/24 in Höhe von 1,5 Mio. Euro sowie eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Bereinigt um die Kosten für die Anleiheemission und die außerplanmäßige Abschreibung beläuft sich das Konzernergebnis auf 3,0 Mio. Euro.

Finanzkennzahlen 2019

Im Geschäftsjahr 2019 hat der Deutsche Rohstoff-Konzern einen Umsatz in Höhe von 41,1 Mio. Euro (Vorjahr: 109,1 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 22,7 Mio. Euro (Vorjahr: 97,9 Mio. Euro) erzielt. Der Umsatz lag damit am unteren Ende der Prognose von 40-50 Mio. Euro, ebenso das EBITDA, das wie erwartet leicht unter ...

