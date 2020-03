Der IT-Dienstleister adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,47 Euro ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,45 Euro) um 4,4 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 49,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,95 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Juni 2020 in Dortmund statt. Die erste Dividende wurde im Jahr ...

