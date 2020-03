Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Bei Redaktionsschluss (9. März 2020, 18 Uhr) war der Ölpreis seit Freitagabend als Reaktion auf den Beginn des Ölpreiskriegs durch Saudi-Arabien um 18% eingebrochen, so François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist von La Française AM. In Bezug auf die Angebots- und Nachfragesituation sei dies vielleicht die schlechteste Gesamtlage für den Ölmarkt seit den 1930er Jahren. ...

