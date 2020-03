ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Viertquartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Umsatz in den Sparten Healthcare und LifeSciencesei seien höher als erwartet ausgefallen, im Segment Performance Materials hingegen niedriger, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Pharma- und Chemiekonzerns habe positiv überrascht. Mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Geschäfte der Darmstädter seien derzeit noch schwer abzuschätzen./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

