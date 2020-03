Eigentlich hatte der DAX-Konzern SAP für März ein straffes Veranstaltungsprogramm aufgestellt, unter anderem sollten mit der SAP Concur Fusion in Orlando und der SAP Ariba Live in Las Vegas zwei Großveranstaltungen in diesem Monat stattfinden. Doch daraus wird nichts - wie das Unternehmen mitteilte wurde als Vorsichtsmaßnahme die Entscheidung getroffen alle im März geplanten Events abzusagen. Die Ursache hierfür ist einmal mehr die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus. Allerdings fallen die Veranstaltungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...