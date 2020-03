Der Philadelphia Gold/Silver Index konnte sich den gestrigen Marktunbilden nicht entziehen und sah sich ebenfalls einem Ausverkaufsszenario ausgesetzt. Am Ende stand ein sattes Tagesminus von über 8 Prozent und eine Rückkehr des Index auf seine wichtige Unterstützung von 94 Punkten. Seit Ende Februar versucht sich der Index an einer Wiederbelebung seiner Aufwärtsbewegung. Der Vorstoß in Richtung 114 ...

