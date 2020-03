Mit einer Erholungsbewegung dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Futures auf die Leitindizes zeigen ein Plus von rund 5 Prozent an, womit das Gros der Vortagesverluste ausgeglichen würde. Am Montag war es zum größten Kurseinbruch seit 2008 gekommen. Teilnehmer bezweifeln aber, dass damit der Giftcocktail aus Coronaepidemie und Ölpreiskrieg bereits ausgestanden ist und sprechen von einer technischen Gegenbewegung. Als ein Anlass für die Käufe am Dienstag dient die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump von wirtschaftsstützenden Maßnahmen, die im einzelnen am Dienstag präsentiert werden sollen. Im Gespräch sind Steuersenkungen und Hilfen für nach Stundenlohn bezahlte Arbeiter.

"Es ist ganz normal, dass wir eine kleinere Gegenbewegung haben nach dem brutalen Ausverkauf", sagt Chefstratege Hong Hao von Bocom International Holdings. Es blieben noch viele Unsicherheiten, auch wenn die Trumpschen Maßnahmen dem Markt signalisierten, dass es noch Möglichkeiten zur Eindämmung gebe.

