Minderwertige Anleihen gibt es en masse und die Zombieblase hat ein geschätztes Volumen von gut 2 bis 3 Bio. $. Rund die Hälfte wird platzen und sich in Luft auflösen. Das berührt die Aktienmärkte gar nicht, aber Schlagzeilen wird es geben. Das Besondere daran ist: Die Verlierer sind diejenigen, die die Zombiebonds gekauft haben, also Gläubiger sind, und den Verlust abzuschreiben haben. Wie so etwas läuft, machten schon die berühmten Junkbonds vor und später die Suprime-Produkte.



