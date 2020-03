NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer Erholungsbewegung dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Futures auf die Leitindizes zeigen ein Plus von 4,5 Prozent an, womit ein großer Teil der Vortagesverluste ausgeglichen würde. Am Montag war es zum größten Kurseinbruch seit 2008 gekommen. Teilnehmer bezweifeln aber, dass damit der Giftcocktail aus Coronaepidemie und Ölpreiskrieg bereits ausgestanden ist und sprechen von einer technischen Gegenbewegung. Der Markt glaube an eine globale Rezession wegen der Coronavirus-Epidemie.

Als ein Anlass für die Käufe am Dienstag dient die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump von wirtschaftsstützenden Maßnahmen, die im einzelnen am Dienstag präsentiert werden sollen. Im Gespräch sind Steuersenkungen und Hilfen für nach Stundenlohn bezahlte Arbeiter.

"Es ist ganz normal, dass der Markt nach dem brutalen Ausverkauf vom Montag eine geringfügige Korrektur erfährt, aber wir sind weit entfernt von einer Erholung", urteilte Chefmarktstratege Hong Hao von Bocom International. Es blieben noch viele Unsicherheiten, auch wenn die Trumpschen Maßnahmen dem Markt signalisierten, dass es noch Möglichkeiten zur Eindämmung der wirtschaftlichen Verwerfungen gebe.

Anleiherenditen erholen sich

Auch am Anleihemarkt stehen die Zeichen auf Entspannung. Die Renditen ziehen nach ihrem Einbruch am Vortag an, die Zehnjahresrendite klettert um 12 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

Am Devisenmarkt fällt der Yen-Kurs deutlich zurück auf 104,68 je Dollar, nachdem die als sicherer Hafen geltende japanische Währung zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit etwa dreieinhalb Jahren gestiegen war, deutlich unter 102. Der Dollar-Index legt um 1,1 Prozent zu und zeigt, dass der Dollar auch auf breiter Front einiges an Boden gutmacht. Er hatte zuletzt unter den Zinssenkungserwartungen in den USA gelitten.

Die Ölpreise erholen sich ebenfalls kräftig. Deren Absturz war neben der Angst vor einer Rezession als Folge der Coronavirus-Epidemie der Auslöser des Kursdebakels gewesen. Die Ölpreise steigen um rund 10 Prozent, WTI wird bei 34,13 Dollar gehandelt, Brentöl bei 37,80 Dollar. Verglichen mit dem jüngsten Tief von 31,02 Dollar ist dies bereits wieder eine Erholung von rund 20 Prozent. Losgetreten hatte den Preisabsturz Saudi-Arabien mit der Ankündigung, die Ölförderung kräftig zu erhöhen, nachdem man sich mit Russland nicht auf eine Förderdrosselung hatte einigen können.

Der Goldpreis gibt etwas nach. Die Feinunze verliert 0,5 Prozent auf 1.663 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,45 5,4 0,39 -75,5 5 Jahre 0,60 11,9 0,48 -132,8 7 Jahre 0,72 13,4 0,58 -153,1 10 Jahre 0,69 12,3 0,57 -175,5 30 Jahre 1,18 16,2 1,02 -188,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Mo, 17:47 % YTD EUR/USD 1,1357 -0,72% 1,1348 1,1461 +1,3% EUR/JPY 118,89 +1,44% 118,65 117,08 -2,5% EUR/CHF 1,0589 -0,03% 1,0611 1,0618 -2,5% EUR/GBP 0,8713 -0,23% 0,8710 0,8738 +3,0% USD/JPY 104,68 +2,21% 104,55 102,13 -3,8% GBP/USD 1,3033 -0,50% 1,3030 1,3115 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9648 +0,18% 6,9443 6,9478 -0,0% Bitcoin BTC/USD 8.077,01 +2,58% 7.895,01 7.812,76 +12,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,13 31,13 +9,6% 3,00 -43,5% Brent/ICE 37,80 34,36 +10,0% 3,44 -41,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.662,84 1.671,92 -0,5% -9,08 +9,6% Silber (Spot) 17,10 16,93 +1,0% +0,17 -4,2% Platin (Spot) 887,95 869,80 +2,1% +18,15 -8,0% Kupfer-Future 2,55 2,51 +1,4% +0,04 -9,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2020 08:15 ET (12:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.