Wien (pta030/10.03.2020/13:30) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Anas Abuzaakouk 2 Grund der Meldung a) Position/Status Chief Executive Officer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BAWAG Group AG b) LEI 529900S9YO2JHTIIDG38 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 33,40 EUR 157 units 33,40 EUR 14 units 33,36 EUR 295 units 33,48 EUR 157 units 33,36 EUR 25 units 33,46 EUR 792 units 33,68 EUR 74 units 33,70 EUR 787 units 33,36 EUR 162 units 33,44 EUR 157 units 33,48 EUR 14 units 33,20 EUR 21 units 33,20 EUR 162 units 33,20 EUR 46 units 33,20 EUR 122 units 33,20 EUR 109 units 33,72 EUR 4.201 units 33,34 EUR 377 units 33,32 EUR 162 units 33,30 EUR 850 units 33,28 EUR 162 units 33,24 EUR 162 units 33,22 EUR 992 units 32,98 EUR 93 units 32,98 EUR 1.045 units 33,00 EUR 159 units 32,98 EUR 218 units 33,02 EUR 159 units 32,98 EUR 150 units 33,02 EUR 15 units 33,00 EUR 366 units 33,02 EUR 220 units 33,00 EUR 325 units 33,00 EUR 187 units 33,00 EUR 201 units 33,00 EUR 35 units 32,92 EUR 217 units 32,92 EUR 154 units 32,90 EUR 14 units 32,88 EUR 154 units 33,02 EUR 103 units 32,90 EUR 154 units 32,88 EUR 198 units 32,98 EUR 13 units 32,96 EUR 19 units 32,96 EUR 218 units 32,94 EUR 218 units 32,94 EUR 154 units 32,96 EUR 154 units 32,94 EUR 57 units 32,96 EUR 35 units 32,98 EUR 215 units 32,96 EUR 216 units 32,98 EUR 23 units 32,96 EUR 94 units 33,00 EUR 1.050 units 33,02 EUR 850 units 33,00 EUR 159 units 33,00 EUR 359 units 33,00 EUR 248 units 32,90 EUR 376 units 32,90 EUR 19 units 32,90 EUR 333 units 33,04 EUR 94 units 32,90 EUR 150 units 33,92 EUR 20 units 32,92 EUR 147 units 32,94 EUR 216 units 32,92 EUR 21 units 32,96 EUR 159 units 32,92 EUR 216 units 33,16 EUR 201 units 33,16 EUR 159 units 33,16 EUR 14 units 33,14 EUR 201 units 33,14 EUR 159 units 33,12 EUR 201 units 33,20 EUR 850 units 33,18 EUR 152 units 33,18 EUR 200 units 33,18 EUR 147 units 33,16 EUR 1.048 units 33,16 EUR 76 units 33,08 EUR 160 units 33,06 EUR 20 units 33,06 EUR 157 units 33,06 EUR 107 units 33,06 EUR 375 units 33,20 EUR 40 units 33,12 EUR 154 units 33,12 EUR 15 units 33,10 EUR 151 units 33,10 EUR 200 units 33,10 EUR 13 units 33,08 EUR 200 units 33,08 EUR 26 units 33,08 EUR 185 units 33,08 EUR 86 units 33,08 EUR 16 units 33,08 EUR 202 units 33,06 EUR 202 units 33,08 EUR 160 units 33,02 EUR 160 units 33,00 EUR 153 units 33,04 EUR 202 units 33,04 EUR 160 units 33,06 EUR 160 units 33,08 EUR 584 units 33,02 EUR 204 units 32,84 EUR 160 units 32,82 EUR 206 units 32,82 EUR 551 units 32,86 EUR 151 units 32,84 EUR 609 units 32,84 EUR 205 units 32,80 EUR 31 units 32,86 EUR 101 units 32,82 EUR 160 units 32,80 EUR 20 units 32,82 EUR 107 units 32,80 EUR 153 units 32,80 EUR 46 units 32,78 EUR 893 units 32,68 EUR 402 units 32,68 EUR 19 units 32,72 EUR 156 units 32,72 EUR 297 units 32,74 EUR 157 units 32,74 EUR 215 units 32,76 EUR 157 units 32,76 EUR 234 units 32,76 EUR 78 units 32,78 EUR 157 units (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMarch 10, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)32,78 EUR 235 units 32,42 EUR 55 units 32,32 EUR 219 units 32,32 EUR 456 units 32,34 EUR 118 units 32,36 EUR 153 units 32,40 EUR 601 units 32,40 EUR 153 units 32,40 EUR 124 units 32,42 EUR 121 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 33,10 EUR 35.000 units e) Datum des Geschäfts 09.03.2020 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Wien MIC XVIE (Ende)



ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



