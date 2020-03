Union Investment erwirbt Büroobjekt Watermark Place in der City of London Union Investment hat eine Immobilientransaktion in London erfolgreich abgeschlossen und rund fünf Jahren nach dem Ankauf des ersten 50-Prozent-Anteils auch den weiteren 50-Prozent-Anteil am Büroobjekt Watermark Place in der City of London erworben. Verkäufer ist der bisherige Joint Venture Partner, die Oxford Properties Group. ...

