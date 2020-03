Wien (www.fondscheck.de) - Das dänische Investmenthaus Jyske hat am Montag (9. März 2020) keinen tagesaktuellen Kurs für seine Fonds veröffentlicht, so die Experten von "FONDS professionell"."Aufgrund der starken Unruhe im Markt wird die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes aller Fonds der Investmentgesellschaft Jyske Invest International suspendiert", heiße es in einer Mitteilung an Anleger. "Als eine Konsequenz dessen können keine Anteile der Fonds der Investmentgesellschaft gehandelt werden." Zahlreiche Anteilsklassen der dänischen Publikumsfonds des Anbieters seien auch in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. ...

