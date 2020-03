Am Aktienmarkt geht für die Aktien im Nasdaq 100 gegenwärtig überwiegend die Post ab. Das Aktienbarometer gewinnt 288 Punkte hinzu. Am Aktienmarkt ist grün aktuell die dominierende Farbe. Das Resultat: Der Nasdaq 100-Index lag mit einem Kursplus von 3,69 Prozent zwischenzeitlich deutlich in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...