MAX Automation SE: Andreas Krause legt Ämter als Verwaltungsratsmitglied, geschäftsführender Direktor (CFO) und Vorsitzender des Management Boards zur Mitte des Jahres niederDGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalie MAX Automation SE: Andreas Krause legt Ämter als Verwaltungsratsmitglied, geschäftsführender Direktor (CFO) und Vorsitzender des Management Boards zur Mitte des Jahres nieder10.03.2020 / 15:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MAX Automation SE DüsseldorfVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014MAX Automation SE: Andreas Krause legt Ämter als Verwaltungsratsmitglied, geschäftsführender Direktor (CFO) und Vorsitzender des Management Boards zur Mitte des Jahres niederDüsseldorf, 10. März 2020 - Herr Andreas Krause, Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor (CFO) der MAX Automation SE, der zugleich Vorsitzender des Management Boards der Gesellschaft ist, hat die Gesellschaft darüber informiert, dass er seine Ämter aus persönlichen Gründen niederlegen wird. Herr Krause hat heute im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft die Amtsniederlegung seiner Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der MAX Automation SE mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung, die am 29. Mai 2020 stattfinden wird, und seines Amts als geschäftsführender Direktor mit Wirkung zum 15. Juni 2020 erklärt. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Krause für die bisher geleistete Arbeit und wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.Ein Nachfolger für Herrn Krause wurde von der Gesellschaft bisher nicht bestimmt. Die Gesellschaft prüft derzeit die Neubesetzung umfassend und wird den Kapitalmarkt zu gegebener Zeit über ihre Entscheidung informieren.Kontakt:Katja Redweik Leitung Unternehmensentwicklung/IR MAX Automation SE Tel.: +49 - 211 - 9099 144 katja.redweik@maxautomation.com www.maxautomation.comAnsprechpartner für Medienvertreter:Susan Hoffmeister CROSS ALLIANCE Marco Cabras newskontor - Agentur communication GmbH Tel.: +49 - für Kommunikation Tel.: +49 - 211 - 89 - 125 09 03 30 863 949 22 [1]sh@crossalliance.de 1. [1]marco.cabras@newskontor.de 1. mailto:sh@crossalliance.de mailto:marco.cabras@newskontor.de10.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: investor.relations@maxautomation.com Internet: www.maxautomation.com ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 993659Ende der Mitteilung DGAP News-Service993659 10.03.2020 CET/CEST