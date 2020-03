Die heimischen Investmentfonds haben ihre Kursgewinne im Februar eingedämmt. Die durchschnittliche Einjahresperformance lag im Jänner im arithmetischen Mittel bei plus 4,94 Prozent, nach plus 9,65 Prozent im Vormonat Jänner. Die Fünfjahresperformance belief sich im Schnitt auf plus 1,88 Prozent, nach plus 2,90 Prozent im Jänner.Das geht aus der monatlichen Statistik der Vereinigung Österreichischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...