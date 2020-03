FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump hat die Notenbank vor der Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC in der nächsten Woche zu einem deutlichen Zinsschnitt aufgefordert. "Unsere Federal Reserve ... sollte den Leitzins auf das Niveau der mit uns konkurrierenden Nationen senken", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Fed müsse in dieser Hinsicht führend sein, nicht hinterherhinken.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen Satz für Bankeinlagen von minus 0,5 Prozent, und auch die Bank of Japan hat einen negativen Einlagensatz. Der US-Leitzins liegt in einer Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Fed-Funds-Futures preisen für die FOMC-Sitzung am 18. März bereits eine Senkung um 75 Basispunkte zu 100 Prozent ein.

