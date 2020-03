Köln (ots) - Allein auf dem deutschen Online-Markt gibt es hunderttausende E-Commerce-Shops. Doch nur die besten Anbieter erfreuen ihre Kunden auch mit einer ausgezeichneten Nutzerfreundlichkeit. Neben Produktqualität, Preis und Angebot ist die sogenannte User Experience ein entscheidender Kauffaktor im Netz. Der Online-Fotoservice Pixum gehört nun offiziell zu den besten deutschen Anbietern in dieser Disziplin und erhält dafür den INTERNET WORLD BUSINESS Shop-Award 2020 in der Kategorie "Beste Beratung" für seine User Experience auf https://www.pixum.de. (https://www.pixum.de)Pixum überzeugte die renommierte Jury aus bekannten E-Commerce-Experten und konnte sich erfolgreich unter den mehr als 200 Award-Einreichungen durchsetzen. Über das positive Feedback freuen sich bei Pixum insbesondere die Mitarbeiter, die kontinuierlich an der Nutzerfreudlichkeit der Website arbeiten, um diese weiterzuentwickeln. Hierzu gehört ebenfalls die Optimierung des Online-Designers, über den sich Pixum Fotoprodukte schnell und einfach auf der Webseite gestalten lassen. Neben der intuitiven Nutzerführung auf https://www.pixum.de, lobt die Jury den Online-Fotoservice in Bezug auf die Darstellung und Beschreibung der Fotoprodukte. Pixum gelingt es hervorragend, alle wichtigen Informationen übersichtlichen darzustellen, um Nutzern eine leichte Kaufentscheidung zu ermöglichen.Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum: "Eine Leitlinie bei Pixum lautet seit jeher: 'Unsere Kunden entscheiden, was gut ist.' Wir wollen diese auf ganzer Linie für und mit Pixum begeistern, und dazu gehört neben großartigen Produkten ein exzellentes Einkaufserlebnis, sprich 'User Experience'. Diese muss einfach sein und Spaß machen, dann gewinnen und behalten wir das wichtigste, was wir haben: unsere Kunden!"Die überdurchschnittlich positiven Kundenrezensionen bei Trusted Shops, Google oder Trustpilot spiegeln die besondere Nutzerfreundlichkeit der Pixum Website wider. Auf allen drei Plattformen erreicht der Online-Fotoservice mindestens 4,6 von 5 Sterne.Der INTERNET WORLD BUSINESS Shop-Award wird als einziger namhafter E-Commerce-Award der Branche von einer neutralen und unabhängigen Jury vergeben. 2020 wurde der Preis zum zehnten Mal verliehen. Weitere Informationen zu den Pixum Testsiegen unter https://www.pixum.de/testsiege. (https://www.pixum.de/testsiege)Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4543063