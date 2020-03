Im stabileren Marktumfeld ziert die E.on-Aktie am Dienstag das DAX-Ende. Der Verkauf des Geschäfts mit Heizstrom, eine Folge des Innogy-Deals, dürfte dafür aber nicht die Ursache sein. Vielmehr zählen auch andere defensive Werte wie Fresenius, Vonovia oder die Telekom zu den schwächsten Titeln im deutschen Leitindex.E.on verkauft das Heizstrom an den Ökostromanbieter Lichtblick. Das Hamburger Unternehmen hat die Übernahme beim Bundeskartellamt angemeldet, wie beide Unternehmen am Dienstag bestätigten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...