Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nach Bayern verbietet auch Nordrhein-Westfalen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Die Landesregierung verabschiedete am Dienstag einen Erlass, in dem die Kommunen dazu verpflichtet werden, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 zu erwartenden Besuchern abzusagen. Der Verbotserlass hat keine zeitliche Befristung. In dem westdeutschen Bundesland gibt es die höchste Anzahl an registrierten Corona-Infektionen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) betonte, es geht nun darum die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und das Gesundheitssystem funktionsfähig zu erhalten. Mit dem Erlass sind beispielsweise Fußballspiele aus der ersten und zweiten Liga betroffen.

"Gut wäre, wenn die gesamte Liga sich auf ein Konzept verständigen würde", so Laschet.

Es werde auch alles getan, um Unternehmen zu helfen, denen wegen des Coronavirus eine Insolvenz drohe.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann appellierte an die Solidarität der Gesunden in der Bevölkerung, sie sollten Großveranstaltungen meiden. Denn das Virus möge für Jüngere, die ein Fußballderby besuchten, nicht so gefährlich sein. Aber für ältere Mitbürger oder Risikogruppen sei eine Infektion gefährlicher.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2020 10:37 ET (14:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.