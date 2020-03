HAMBURG (dpa-AFX) - Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg am Dienstag geschlossen worden. Diese vorsorgliche Maßnahme gelte zunächst bis Freitag kommender Woche, teilte eine FüAk-Sprecherin mit. "Der Lehrbetrieb ist eingestellt." Die betroffenen Personen würden vom Sanitätsdienst der Bundeswehr versorgt. "Ihnen geht es gut."



Sicherheitshalber habe man bereits am Montag rund 350 Angehörige der Akademie mit der Aufforderung nach Hause geschickt, Außenkontakte zu vermeiden und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Mitarbeiter blieben weiter in häuslicher Isolation, unterkunftspflichtige Soldaten in der Kaserne./fi/DP/men