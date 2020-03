ENCAVIS AG: Scope Ratings bestätigt 'Investment Grade' Emittentenrating BBB- mit stabilem AusblickDGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Rating/Finanzierung ENCAVIS AG: Scope Ratings bestätigt 'Investment Grade' Emittentenrating BBB- mit stabilem Ausblick10.03.2020 / 16:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsScope Ratings bestätigt ihr "Investment Grade" Emittentenrating BBB- mit stabilem Ausblick für die Encavis AGHamburg, 10. März 2020 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003) wurde erneut von der Ratingagentur Scope Ratings (kurz: Scope) in einer aktualisierten Analyse bewertet in dessen Rahmen das Encavis Emittentenrating im Investment Grade-Bereich (BBB-) bestätigt wird. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Scope hat sowohl Rating als auch finanziellen Ausblick zur Encavis AG aktualisiert. Die Aktualisierung unterstreicht das bisherige BBB-/Stabiler Ausblick/S-2 Emittentenrating der Encavis AG und ihrer Fianzierungstochter Encavis Finance BV ebenso wie das BBB- Rating für die unbesicherten Anleihen und BB der nachrangigen hybriden Verbindlichkeiten wie den Hybrid Convertible (ISIN DE000A19NPE8).Das Emittentenrating BBB-/stabiler Ausblick wird maßgeblich durch das sichere Geschäftsmodell des Unternehmens unterstützt, sowohl durch die vorrangige Einspeisung des erzeugten Stroms im Rahmen von verfügbarkeitsabhängigen Vergütungssystemen (FIT) als auch durch die Risikominderung durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die >> Fast Forward 2025-Wachstumsstrategie des Unternehmens, die eine Verdoppelung der Kapazitäten bis 2025 auf 3,4 Gigawatt vorsieht, dürfte das Geschäftsprofil als unabhängiger Stromerzeuger durch eine Verringerung der inkrementellen Effekte von bestimmten Erzeugungsanlagen oder Regionen weiter stabilisieren.Angesichts des Fälligkeitsprofils der Schulden, der verlässlichen Liquiditätsmaßnahmen für die kommenden Jahre und der öffentlich kommunizierten Finanzpolitik ist Scope der Ansicht, dass das Unternehmen den Schuldenstand unter Kontrolle halten wird, wenn es seine Vermögensbasis weiter ausbaut.Scopes Emittentenrating gibt den Teilnehmern auf den internationalen Finanzmärkten eine klare Orientierung und unabhängige Einschätzung über die aktuelle und mittelfristige Bonitätslage des Unternehmens und sorgt damit für mehr Sicherheit und Transparenz."Wir fühlen uns durch das bestätigte Investment Grade-Rating von Scope in unserer Arbeit bestätigt. Es reflektiert erneut die konservative Finanzierungspolitik seit 2016 und die damit einhergehenden langfristig stabilen Bilanzkennzahlen sowie die sehr gute finanzielle Leistungsfähigkeit der Encavis AG", begrüßte Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die aktualisierte Analyse. "Encavis ausgezeichneten Bonitätskennzahlen erhöhen damit nicht nur die Bandbreite an zukünftigen Wachstumsfinanzierungen sondern dürften auch unsere Finanzierungskosten weiterhin verringern", ergänzte Dr. Husmann.Zur Ansicht der aktualisierten Analyse klicken Sie bitte: https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadanalysis?id=19774f97-e539-49a1-9522-3f62dfb160abScope veröffentlichte erstmalig sein öffentliches Rating zur Encavis AG und ihrer Finanzierungstochter, der Encavis Finance BV, am 18. März 2019. Zur Ansicht dieses offiziellen Kreditratings klicken Sie bitte: https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/159090ENÜber ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, mit ISS-oekom Prime-Label bewertet.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.comKontakt: Encavis AG Jörg Peters Leiter/Head of Investor Relations & Public RelationsGroße Elbstraße 59 22767 HamburgFon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis10.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 