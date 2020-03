Wiesbaden (ots) - DER FALL RICHARD JEWELL(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_fall_richard_jewell) (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_fall_richard_jewell) in der Regie von Clint Eastwood erzählt als fesselndes Drama die wahre Geschichte des Wachmanns Richard Jewell, der 1996 nach der Verhinderung eines Terrorakts zunächst als Held gefeiert und dann von Medien und Justiz als Verdächtiger gejagt wurde. Die FBW-Jury verleiht dem Film das höchste Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "Eastwood erzählt mit dem von ihm gewohnten schnörkellosen Realismus, der den Film zugleich zu einem gesellschaftspolitischen Lehrstück und berührendem Gefühlskino werden lässt."ZU WEIT WEG(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/zu_weit_weg) (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/zu_weit_weg) in der Regie von Sarah Winkenstette erzählt auf einfühlsame Weise von dem 11-jährigen Ben, dessen Heimatstadt dem Braunkohleabbau weichen muss und sich in der neuen Stadt mit dem gleichaltrigen Geflüchteten Tariq anfreundet. Die FBW verleiht dem Kinderfilm das Prädikat "wertvoll" und schreibt: "Ein unterhaltsamer und mutmachender Film für die ganze Familie, der sein hochaktuelles und wichtiges Thema leicht verständlich näherbringt." Auch die FBW-Jugend Filmjury (http://www.jugend-filmjury.com/film/zu_weit_weg) (http://www.jugend-filmjury.com/film/zu_weit_weg) empfiehlt den Film mit 3,5 Sternen für ein Publikum ab 11 Jahren und schreibt in ihrer Begründung: "Für die Zielgruppe von 10 bis 12-jährigen zählt in dieser Geschichte vor allem die Freundschaft, die die beiden Jungs verbindet. Einfache und kurze Dialoge machen den Film leicht verständlich und manch coole Kamera- und Specialeffects gaben der Handlung Schwung. Vor allem die schauspielerische Leistung von Tariq hat uns überzeugt und ließ seine Geschichte sehr realistisch wirken, während uns die tragische Story um seinen Bruder mitgerissen hat. Wir empfehlen den Film ab einem Alter von 11 Jahren."DIE PERFEKTE KANDIDATIN(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_perfekte_kandidatin) (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_perfekte_kandidatin) ist nach DAS MÄDCHEN WAJDJA der zweite Film von Haifaa Al-Mansour und erzählt von einer jungen Frau, die in Saui-Arabien eher per Zufall für den Posten als Gemeinderätin kandidiert. Die unabhängige FBW-Jury zeichnet das packende und inspirierende Drama mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus und schreibt: "Mit der gleichen Umsicht, die ihre Protagonistin an den Tag legt und so kleine Siege gegen das System erringt, hat die Regisseurin in einem Land mit strengen Zensurbestimmunen diesen Film gedreht. Auch auf dieser Ebene bilden hier also Form und Inhalt eine harmonische Einheit. DIE PERFEKTE KANDIDATIN bietet eine authentische Innensicht in eine Gesellschaft, die so wohl selten gezeigt werden kann. Und mit ihrer subtilen, unaufgeregten Erzählweise zeigt Haifad Al-Mansour auch, dass sie eine talentierte Filmemacherin ist."Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. (http://www.fbw-filmbewertung.com) Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com. (http://www.jugend-filmjury.com)Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9113/4543265