Die HolidayCheck Group (WKN: 549532) - das die "most Urlauber-friendly company in the world" kreieren möchte - zählt zu den besonders betroffenen Werten des Corona-induzierten Selloffs an den Börsen. Was könnte dem Plattformbetreiber wieder aus dem Schlamassel helfen?

In erster Linie besitzt HolidayCheck sein gleichnamiges Bewertungsportal, auf dem User bis zu 6.000 Feedbacks pro Tag zu Urlaubsdestinationen abgeben, darunter übrigens eine Vielzahl sogenannter Fake Reviews. Die Plattform erlaubt es urlaubshungrigen Kunden nach Zielen zu suchen und diese zu bewerten. Außerdem können Besucher Reisen buchen, dafür arbeitet HolidayCheck mit Tourismusanbietern - wie einst Thomas Cook - zusammen.

Voraussetzungen sind vorhanden

Die Begeisterung der Nutzer für die reichenweitenstarken Plattformen des Unternehmens - wozu auch Mietwagen-Check.de zählt - ist da. Damit scheint das Fundament für eine gesunde Geschäftsentwicklung vorhanden.

Allerdings stimmt die Ergebnisentwicklung die Aktionäre wenig zuversichtlich. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) halbierte sich in den ersten neun Monaten von 2019 auf 5,1 Millionen Euro. Selbst große Anbieter im Plattform-Bereich wie expedia - deren Aktie im Jahresverlauf von 240 USD auf unter 85 USD aktuell abstürzte - haben Probleme richtig profitabel zu wirtschaften.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...