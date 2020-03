FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstagmorgen hat sich als trügerisch erwiesen. Am Nachmittag folgten die Aktien den US-Vorgaben abwärts. Teilnehmer sprachen von einem nervösen Handel, in dem Kursgewinne zu Verkäufen genutzt werden. Der Giftmix aus Coronapandemie und Ölpreiskrieg liefert den fundamentalen Grund. Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 10.475 Punkte, nachdem er im Tageshoch bereits die 11.000er Marke erklommen hatte.

Angeführt wurden die Verlierer von Defensivwerten, die sich zuletzt noch besser als der Markt gehalten hatten. So verloren Eon, Fresenius, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Vonovia und Linde jeweils über 4 Prozent. Besser hielten sich die jüngsten Verlierer wie Automobil-, Technologie- und Bankenwerte, die die Erholungsbewegung am Morgen angeführt hatten. Tagessieger im DAX waren Deutsche Post nach Zahlen.

Deutsche Post führen DAX an

Gut kam die Mitteilung von Infineon an, dass die US-Regulierungsbehörde grünes Licht für die geplante Übernahme von Cypress gegeben hat. Die Infineon-Aktie legte um 1,1 Prozent zu. Deutsche Post gewannen 6,1 Prozent. Die Viertquartalszahlen sind nach Einschätzung eines Händlers zwar schwächer ausgefallen, dafür liege die Dividende aber etwas über der Erwartung. Die LBBW nimmt die Aktie auf "Kaufen" hoch.

Nach einem vorsichtigen Ausblick gerieten Rational unter Druck und sackten um 8,2 Prozent ab. Klöckner & Co. stürzten nach Verlustzahlen und gestrichener Dividende um 8,9 Prozent nach unten. Symrise will trotz schwächerer Marge eine höhere Dividende zahlen. Die Aktie gewann 3,6 Prozent.

Uniper hat den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft und erhöht die Dividende. Am Ende verlor der Titel aber mit dem schwachen Sektor 1,8 Prozent. Für Schaeffler ging es nach dem Geschäftsausweis um 2,8 Prozent aufwärts. Laut UBS liegen Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis 5 Prozent über der Markterwartung.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 267,4 (Vortag: 305,3 ) Millionen Aktien im Wert von rund 9,92 (Vortag: 11,49) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.475,49 -1,41% -20,93% DAX-Future 10.495,00 -1,78% -20,06% XDAX 10.503,32 +1,42% -20,03% MDAX 22.901,96 -0,82% -19,11% TecDAX 2.623,67 -0,49% -12,98% SDAX 10.225,97 -0,74% -18,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,63 -67 ===

March 10, 2020

