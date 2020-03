Von Jessica Sier

LONDON (Dow Jones)--Peugeot will in seiner britischen Opel/Vauxhall-Autofabrik im Laufe des Monats eine Viertagewoche einführen. Ziel sei es, die Effizienz in einem sich verschlechternden europäischen Automarkt zu steigern.

"Unser Standort in Ellesmere Port wird an vier Tagen in der Woche mit verlängerten Arbeitszeiten betrieben", teilte Opel/Vauxhall in einer Stellungnahme mit. Den weiteren Angaben zufolge soll an vier Tagen die gleiche Anzahl von Stunden gearbeitet werden wie bisher an fünf, wodurch das Produktionsvolumen gleich bleibe.

Die Mitarbeiter des im Norden Englands gelegenen Werks, in dem das Astra-Modell produziert wird, hatten seit langem auf eine Entscheidung darüber gewartet, wie es nach dem Brexit Anfang des Jahres weiter gehen soll.

Peugeot-CEO Carlos Tavares hatte Anfang März gesagt, er hoffe, dass eine "Freihandelszone" zwischen der EU und Großbritannien entstehen werde, der Konzern aber letztlich Investitionen in die EU leiten werde.

