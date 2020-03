Wolfsburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,hiermit möchten wir darüber informieren, dass die rund um das Europa-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Schachtar Donezk geplanten Pressekonferenzen am Mittwoch und Donnerstag nicht durchgeführt werden. Zudem werden die Trainingseinheiten beider Mannschaften über den kompletten Zeitraum unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.Cheftrainer Oliver Glasner und Yannick Gerhardt werden am Mittwoch ab 14 Uhr in einer Telefonkonferenz für Fragen zur Verfügung stehen. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis 13 Uhr unter medien@vfl-wolfsburg.de unter Angabe der Telefonnummer an.Vielen Dank für das Verständnis.Pressekontakt:VfL WolfsburgSportkommunikationAnsprechpartnerin: barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 - 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21573/4543302