Rational (WKN: 701080) geht "mit großer Vorsicht in 2020". Für Investoren hatte der MDAX-Konzern heute eine Nachricht im Gepäck, die für das -8,20%-Tagesminus auf Xetra verantwortlich sein dürfte.

Der "Combidämpfer"-Konzern bestätigte heute die im Februar vorläufig gemeldeten Umsatz- und EBIT-Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse lagen bei 844 Millionen Euro oder 8 Prozent über dem Niveau von 2018. Das EBIT summierte sich auf 223 Millionen Euro.

So weit, so gut. Infolge der Coronavirus-Epidemie sieht sich Rational allerdings nicht mehr imstande, seine im Februar lancierte Umsatz- und Gewinnprognose für 2020 aufrecht zu erhalten. Folglich wird das Umsatzwachstum in 2020 nur noch im prozentual niedrig einstelligen Bereich erwartet statt im avisierten oberen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge wird in einem Korridor zwischen 20 bis 25 Prozent prognostiziert.

Als Grund führt Rational die realwirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Foodservice-Branche an. So seien Fachmessen abgesagt oder verschoben worden, ebenso wie öffentliche Kochveranstaltungen.

