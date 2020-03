Nach den starken Kursgewinnen am Vortag haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Dienstag im späten Handel die Verluste ausgeweitet. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen, besonders stark bei den längeren Laufzeiten.Die Erholung am US-Aktienmarkt sorgte nach dem Einbruch am Vortag für etwas mehr Zuversicht und belastete die als sicher geltenden US-Staatsanleihen. Am Montag hatte der Einbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...