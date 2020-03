Wir haben gestern unsere Long Position aus dem Markt genommen, wohl gemerkt mit hohem Gewinn, jedoch wird es uns imminent zu heiß und wir bewegen uns an die Seitenlinie. Was können wir als Ergebnis vorlegen? Kryptos weiter unter Druck Auch Ethereum bleibt vom starken Abverkauf am Sonntag nicht verschont! Wie erwartet beenden die Bullen Welle b in Weiß und verkaufen impulsiv bis deutlich unter die $200 Marke ab. Wir nehmen also nochmals ca. 36% Kursgewinn mit und haben uns mit den restlichen 25% ...

