Der Corona-Crash findet am Dienstag erneut eine Unterbrechung. Aussagen und Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben den Aktienmarkt in den USA Auftrieb verliehen. Nach zwischenzeitlichen Verlusten schloss der Dow Jones weit über 1.000 Punkte im Plus. Zuvor war der DAX auf einem neuen Tief aus dem Handel gegangen. Nach den panikartigen Verkäufen zu Wochenbeginn haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag stabilisiert. Neben Schnäppchenkäufen könnten Anleger auch darauf gesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...