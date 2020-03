Bei PIMCO sieht man noch kein Ende für die Negativentwicklung der Weltwirtschaft. Die Coronavirus-Epidemie dürfte die Märkte weiter belasten - die schlimmste Zeit für die Wirtschaft stünde, laut Experte Joachim Fels, in den kommenden Monaten erst noch bevor.? Coronavirus lässt die Märkte erneut abstürzen? Preiskampf am Ölmarkt trifft Börsen in schwieriger Situation? Wirtschaft hat ihr Tief noch nicht erreichtDas Coronavirus belastet seit Wochen die Märkte und nach unten scheint ...

