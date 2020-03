Von Roll Holding AG: Von Roll trotz schwieriger Marktbedingungen zurück in den schwarzen ZahlenEQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Von Roll Holding AG: Von Roll trotz schwieriger Marktbedingungen zurück in den schwarzen Zahlen11.03.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Von Roll trotz schwieriger Marktbedingungen zurück in den schwarzen Zahlen- EBIT in Höhe von CHF 9,8 Millionen (EBIT Marge 3,4%)- Positives Gruppenergebnis nach Steuern in Höhe von CHF 3,3 Millionen- Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 71,9% (Vorjahr: 63,9%)Breitenbach, 11. März 2020 - Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Industriegruppe Von Roll in einem schwierigen Marktumfeld deutlich von den in den letzten Jahren umgesetzten Optimierungsmassnahmen profitieren und erstmals seit acht Jahren wieder ein positives Gruppenergebnis nach Steuern in Höhe von CHF 3,3 Millionen erzielen.Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte gegenüber dem Vorjahr signifikant auf CHF 9,8 Millionen gesteigert werden (2018: CHF 2,5 Millionen). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf CHF 21,5 Millionen (2018: CHF 24,9 Millionen).Der Nettorlös ging im Geschäftsjahr 2019 auf CHF 291,6 Millionen zurück (2018: CHF 322,2 Millionen). Bereinigt um Währungskurseffekte sowie aus in 2018 veräusserten defizitären Geschäftseinheiten lag der Rückgang bei - 6,5%.Das positive Gruppenergebnis führt in Verbindung mit der Bilanzverkürzung als Resultat aus der Umstellung der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER zu einer gesteigerten Eigenkapitalquote in Höhe von 71,9% (2018: 63,9%).Resultierend aus der sich rasant ausweitenden Corona-Krise in Verbindung mit der global rückläufigen Konjunktur erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr spürbare Sonderbelastungen für die Umsatz- und Ertragslage.Kennzahlen Konzern in CHF 1 000 2019 2018 Veränderung Bestellungseingang 296'944 335'890 -11,6% Nettoumsatzerlöse 291'581 322'187 -9,5% Davon Insulation 212'683 230'220 -7,6% Davon Composites 78'898 91'967 -14,2% Gruppenergebnis vor Zinsen, Steuern 21'540 24'918 -13,6% und Abschreibungen (EBITDA) Betriebsergebnis (EBIT) 9'795 2'517 +289,2% Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) 3'261 -6'801 +147,9% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 12'625 18'573 -32,0% Eigenkapitalquote 71,9% 63,9% +8 ppt. Mitarbeiterbestand (FTE) 1'203 1'264 -4,8%Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1200 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.comDie vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 994217Ende der Mitteilung EQS Group News-Service994217 11.03.2020 CET/CEST