BME-JobSource, das Jobportal für Einkauf und Supply Chain, und der Stiftungslehrstuhl für Procurement an der Universität Mannheim haben in einer aktuellen Studie die Gehälter im Einkauf ermittelt Sie ist eine der umfassendsten unabhängigen Einkaufs-Gehaltsumfragen, die bislang in Deutschland durchgeführt wurden. Danach verdienen Einkäufer in Deutschland ein Brutto-Grundgehalt von 67.600 Euro. Bei diesem Wert handelt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...