The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0110442859 CREDIT SUISSE 10/20 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1RQC28 HESSEN SCHA.16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000EH1AAP2 COBA OMH E2413 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3CK4 LB.HESS.-THR.IS.06A/2016 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DL8 LB.HESS.THR.CARRARA03H/17 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0903872603 KON. KPN 13/73 FLR BD00 BON GBP NCA XFRA DE000DZ1JKK2 DZ BANK IS.E.8176 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3P04 LB.HESS.THR.CARRARA09G/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5LL8 LB.HESS.THR.CARRARA03I/18 BD01 BON EUR NCA XFRA US00828ECA55 AFR. DEV. BK 17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US03076CAE66 AMERIPRISE FINL 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US031162BB54 AMGEN 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US134429BB48 CAMPBELL SOUP CO.18/20FLR BD01 BON USD NCA XFRA US29874QCH56 EUR. BK REC.DEV.13/20 MTN BD01 BON USD NCA E5BW XFRA US298785GR12 EIB EUR.INV.BK 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US38141EA588 GOLDM.S.GRP 2020 MTN BD01 BON USD NCA MDTH XFRA US585055BJ44 MEDTRONIC 2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US912828W630 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA USG5002FAE63 JAGUAR LAND R.A.15/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA USN82008AN84 SIEMENS FINANC. 17/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA USN82008AP33 SIEMENS FINANC.17/20 REGS BD01 BON USD NCA E2BF XFRA XS0748631164 EIB EUR.INV.BK 12/20 MTN BD01 BON EUR NCA HUAC XFRA XS0760705631 OBRASCON HUARTE 12/20REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS0888089082 EIB EUR.INV.BK 13/20 MTN BD01 BON USD N