FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.175 EUR

TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.191 EUR

TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.156 EUR

TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.163 EUR

HY7A XFRA US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 0.091 EUR

D4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.017 EUR

TRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH 0.207 EUR

