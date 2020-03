FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPUIG XFRA IE00BF51K025 IMII-I.USD CORPORATE BD A 0.143 EURGL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.159 EURRRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.088 EURWEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.282 EUR47Q XFRA US69047Q1022 OVINTIV INC. DL-,01 0.083 EURNWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.528 EURXT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.299 EURFRLN XFRA BMG3682E1921 FRONTLINE LTD DL 1 0.352 EURWY52 XFRA US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.066 EURSNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.057 EURFAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.327 EURSS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.123 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.194 EURHZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.056 EURBZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.072 EURA8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.280 EURTRD1 XFRA IE00BKWD3C98 IM2-US T.BD0-1Y DLD 0.059 EURXFRA MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M 0.125 EUREHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.192 EUR2B9 XFRA US10948W1036 BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001 0.088 EURBTO XFRA US05971J1025 BANCORPSOUTH BANK DL 2,5 0.163 EURUFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.116 EUREHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.081 EURMCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.114 EURPDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.224 EURHDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.268 EUR2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.290 EUR1P6 XFRA US08579X1019 BERRY CORP. DL -,001 0.106 EUR2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.282 EUR2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. 0.168 EURFFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.084 EURP2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.231 EUR