FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.308 EURFDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.154 EUREZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.687 EURDY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.079 EURCA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.599 EUROGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.581 EURCH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.356 EUR5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.475 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.044 EURBBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.150 EURADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.801 EURAOD XFRA US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR 0.097 EURAK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.158 EURA3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.238 EURAMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.339 EURNZT XFRA NZTELE0001S4 SPARK NEW ZEALAND LTD. ON 0.079 EUR6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.202 EUR6PSK XFRA IE00B23D9570 IMIII-I.FTSE RAFI EM. A 0.020 EUR6PSC XFRA IE00B23D8X81 IMIII-I.FTSE RAFI EUR. D 0.033 EUR6PSA XFRA IE00B23D8S39 IMIII-I.FTSE RAF.US1000 D 0.085 EUREQQQ XFRA IE0032077012 IMIII-I.EQ.NA.-100- D 0.271 EURCRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,32 0.630 EURRMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.069 EUR4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.106 EURNGLB XFRA GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 0.414 EURRIR XFRA GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25 0.072 EURBW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.031 EURM6Q XFRA FI0009014575 OUTOTEC OYI 0.100 EUR3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.205 EURGNN XFRA DK0010272632 GN STORE NORD A/S NAM.DK1 0.194 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.361 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.036 EURPKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.695 EURWX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.338 EURTEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.032 EUR