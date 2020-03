Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gewinnt drei neue Anbaubetriebe, um die Expansion an der Westküste in Schwung zu bringenDGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gewinnt drei neue Anbaubetriebe, um die Expansion an der Westküste in Schwung zu bringen11.03.2020 / 07:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bee Vectoring Technologies gewinnt drei neue Anbaubetriebe, um die Expansion an der Westküste in Schwung zu bringenMississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (11. März 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen drei neue Erzeugerabkommen mit Beerenproduzenten in den US-Bundesstaaten Oregon und Washington abgeschlossen hat. Diese neuen BVT-Kunden werden in der kommenden Vegetationsperiode BVTs geschütztes Ausbringungssystem mittels Bienen VECTORITE mit CR-7 in Teilbereichen ihrer Blaubeer- und Himbeerkulturen verwenden. Diese bahnbrechenden Abkommen erweitern zum ersten Mal seit der EPA-Zulassung im August 2019 die kommerzielle Reichweite des Unternehmens bis an die Westküste der USA und bauen auf der Dynamik des Geschäfts im Südosten auf."Wir sind begeistert, in diese neue Region zu expandieren", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Dieses anfängliche Engagement der Erzeuger steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, mit der anfänglichen Marktdurchdringung zu beginnen, zur Kundenbindung und Expansion überzugehen und schließlich die ersten guten Erfahrungen zur Gewinnung neuer Kunden durch positive Mundpropaganda wirksam einzusetzen. Wir haben jetzt erfolgreich den US-amerikanischen Markt für Blaubeeren im Südosten, den Markt für Blaubeeren und Himbeeren im pazifischen Nordwesten und den Erdbeermarkt in Florida durchdrungen. Wir erwarten für die kommenden Saisons ein weiteres Wachstum."Diese neuen Abkommen markieren auch einen weiteren wichtigen Durchbruch: die erste kommerzielle Nutzung des kürzlich zum Patent angemeldeten computergesteuerten Dispenser-Systems in Bienenstöcken von BVT. In den westlichen USA werden derzeit nur Honigbienen zur kommerziellen Bestäubung verwendet, da Hummeln in den westlichen USA und Kanada derzeit nicht erlaubt sind. Das Dispenser-System in Bienenstöcken passt somit die spezifischen Marktanforderungen an das Technologieangebot des Unternehmens an und ermöglicht es BVT, 100 % des US-amerikanischen Marktes anzusprechen. Diese neuen Kunden bauen nicht nur Blaubeeren, sondern auch Himbeeren, Brombeeren usw. in der wichtigen westlichen Region der USA an.Das System des Unternehmens ist zum richtigen Zeitpunkt auf dem Markt. Es besteht ein erheblicher Bedarf an alternativen Pflanzenschutzmitteln für Beerenkulturen, da zunehmend Hinweise darauf vorliegen, dass die Wirksamkeit herkömmlicher Fungizide abnimmt. Daten, die auf der Washington Blueberry Show 2019 der Washington State University vorgestellt wurden, dokumentierten die Resistenz gegen die neueste Fungizidklasse der "SDHI-Fungizidverbindungen" in allen getesteten Produktionsbereichen(1). Ähnliche Daten wurden von der Michigan State University vorgelegt.Das natürliche Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT verwendet kommerziell aufgezogene Bienen, um sein biologisches und natürliches Pflanzenschutzmittel VECTORITE mit CR-7 (CR-7) den ganzen Tag hindurch und kontinuierlich über die gesamte Blütezeit direkt zur Blüte zu bringen. Herkömmliches Sprühen erfolgt periodisch und kann die Krankheitsbelastung zwischen den Sprühanwendungen aufkommen lassen. CR-7 bietet eine neue Klasse von natürlichen Fungiziden als zusätzliches Hilfsmittel, das während der gesamten Blütezeit angewendet werden kann, um die Krankheitsbekämpfung zu verbessern und die Produktion mit hohen Erträgen zu verbessern. BVTs CR-7 verfügt auch über die Zulassung des Organic Materials Review Institute (OMRI) für den ökologischen Landbau und ist von den Rückstandsverträglichkeitstests ausgenommen. Dies macht CR-7 zu einem idealen Hilfsmittel sowohl für konventionelle als auch für ökologische Beerenerzeuger.Die Erzeuger im pazifischen Nordwesten sind Erstnutzer des BVT-Systems und werden das BVT-System anfänglich auf einem Teil (60 bis 80 Acres von insgesamt 1.800 Acres) ihrer konventionellen und biologischen Nutzpflanzen mit der üblichen Erwartung anwenden, dass sie basierend auf positiven Ergebnissen BVT in den kommenden zwei bis drei Saisons auf ihren gesamten Anbauflächen anwenden werden. Die nächste Blaubeersaison in Oregon und Washington beginnt mit der Blütezeit im April 2020, wenn das BVT-System verwendet wird, und dauert bis zur Frühjahrs- / Sommerernte. Dies bedeutet, dass noch Zeit ist, weitere Erzeugerabkommen mit zusätzlichen Erzeugern abzuschließen, bevor die Saison beginnt."In der Vergangenheit setzten die Erzeuger BVT auf 10 bis 20 % ihrer Anbaufläche ein und erweiterten den Einsatzbereich schrittweise bis auf 100 %", sagt Malik. "Unsere Strategie besteht darin, einflussreiche Erzeuger auszuwählen, da ihre Pilot-Saisons für andere Erzeuger gut sichtbar sind. Zusätzlich zu den anfänglichen 60 bis 80 Acres, die in zukünftigen Saisons auf 1.800 Acres erweitert werden können, werden andere Erzeuger das BVT-System zur Kenntnis nehmen und es in Zukunft einführen, was unseren Marktanteil durch Neukundenakquise erhöhen und BVTs Share-of-Wallet (Liefereigenanteil) bei ihren ersten Erzeugern verbessern wird.""Der Blaubeermarkt in den USA ist riesig und entspricht etwa einem Drittel der weltweiten Produktion auf 270.000(2) Acres. Im pazifischen Nordwesten und im Südosten werden auf insgesamt 60.000(3) Acres hochstämmige Blaubeeren angebaut, was Zweidrittel des 90.000 Acres(4) umfassenden US-Marktes entspricht," fuhr Malik fort. "Für BVT bedeutet dies eine bedeutende anfängliche Marktdurchdringungsmöglichkeit in der kommenden Vegetationsperiode sowie eine große Marktzuwachsmöglichkeit in zukünftigen Vegetationsperioden."Viele Blaubeererzeuger an der Westküste haben in den Himbeer- und Brombeeranbau expandiert, und dort besteht für sie die Möglichkeit, das BVT-System auch für diese Kulturen zu verwenden. Innerhalb der USA ist Oregon mit 6.500(5) Acres der größte Brombeerproduzent, und Washington ist mit 9.500(6) Acres der größte Himbeerproduzent.(1) Quelle: APS Publications, https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-02-16-0229-RE (2) Quelle: FAO, United Nations, 2017 Statistics (3)(4) Quelle: USDA, 2018 Agricultural Statistics Annual (5)(6) Quelle: USDA, 2018 Agricultural Statistics AnnualÜber Bee Vectoring Technologies International Inc.BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Kontakt: Ashish Malik, President & CEO info@beevt.comBabak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.