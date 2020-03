Smith Micro Software hat sich in der Corona Krise gut gehalten und sieht weiterin stark aus. Umsatz +67 Prozent ggü. Vorjahr!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Aktie steht rund 1,5 Prozent schlechter als vor 6 Monaten und damit in der Corona-Krise besser da als viele wesentlich bekanntere Wertpapiere. In einem relativ volatilen Kursverlauf erreichte sie das Allzeithoch am 13. Februar. Der anschließende Corona-bedingte Rückgang ging nur knapp unter den 50er-EMA. Beim Durchbrechen der Widerstandslinie könnte es weiter nach oben gehen.Smith Micro Software Inc entwickelt und vermarktet drahtlose Lösungen, einschließlich Client- und Serveranwendungen, die Geräte, Kommunikation und Netzwerkkonnektivität für Endbenutzer sowie Machine-to-Machine-Endpunkte verwalten. Zum positiven Kursverlauf haben auch die am 5. März gemeldeten Umsatzzahlen (+67 Prozent gegenüber dem Vorjahr) beigetragen.Unser Long Setup (Kaufsignal 5.96 USD, Kursziel 8.92 USD, Stopp Loss 5.17 USD) setzt darauf, dass die Aufwärtsbewegung neuen Schwung bekommt, eventuell unterstützt durch eine kurzfristig positive Entwicklung am Gesamtmarkt. Die nächsten Quartalszahlen sind erst für Anfang April angekündigt, so dass wir hierauf vorerst kein Augenmerk richten müssen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/smith-micro-software-smsi-mit-kurzfristigem-long-setup/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SMSI.