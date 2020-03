Der DAX schoss am Dienstag in der Hoffnung auf die Wende zeitweise steil nach oben und beendete den Tag dann doch deutliche 1,4 Prozent im Minus. Die Aktie der Deutschen Post hingegen hielt ihre Gewinne und ging am Ende des Tages mit +6,08 Prozent als mit Abstand beste Aktie im DAX in den Feierabend.

