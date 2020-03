Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat im vierten Quartal den Gewinn knapp verdoppelt. Beim Umsatz erreichte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit einem Plus von 6 Prozent dank eines Endspurts etwa die Mitte der anfangs angepeilten Spanne von 5 bis 8 Prozent. Die Anleger können sich über eine kräftige Anhebung der Dividende freuen - sie soll um 50 Cent auf 3,85 Euro je Aktie steigen.

Auch im laufenden Jahr hat sich der Herzogenauracher DAX-Konzern ambitionierte Ziele gesetzt. Wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie, die immer weitere Kreise zieht, sind diese allerdings mit großen Fragezeichen behaftet. In dem Ausblick 2020 seien keine Auswirkungen aus dem Ausbruch des Coronavirus in China enthalten, so Adidas. In China würden die Auswirkungen im ersten Quartal den Umsatz um 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro und das Betriebsergebnis um 400 bis 500 Millionen Euro unter Vorjahr fallen lassen.

Insgesamt will Adidas den Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft 2020 um 10 bis 13 Prozent auf 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 6 bis 8 Prozent wachsen. Die operative (EBIT) Marge soll sich auf 11,5 Prozent bis 11,8 Prozent verbessern.

Im vierten Quartal betrug der Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft 181 Millionen Euro nach 93 Millionen, der Umsatz betrug 5,84 Milliarden, währungsbereinigt ein Plus von 10 Prozent.

Im Gesamtjahr betrug der Nachsteuergewinn 1,918 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent. Enthalten ist hier eine Belastung von 54 Millionen Euro aus der Erstanwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 16. Bereinigt um diesen Effekt betrug der Nachsteuergewinn 1,972 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 1,976 (1,71) Milliarden Euro. Der Umsatz betrug 23,6 (21,92) Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 6 Prozent.

March 11, 2020

