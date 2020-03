Die Bonner müssen sich etwas einfallen lassen. Amazon zielt auf das Paketgeschäft der Deutschen Post - als Konkurrenz zur Deutschen Post. Die Zielgrößen liegen um 5 % Zunahme im Laufe des Jahres. Klingt wenig, hätte aber deutliches Gewicht. Die Deutsche Post verlor in der Korrektur von 35 bis 22 Euro und ist damit in einer interessanten Ausgangslage. Aber mit dem Handicap des Amazon-Risikos.



