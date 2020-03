Im Vergleich zum Montag gab es am Dienstag nur leichte Verluste beim Deutschen Aktienindex. Es war dennoch der vierte Minustag in Folge mit einem Intraday-Verlaufstief rund 1.000 Punkte unter dem Tief vom Freitag. Was spielte die runde 11.000er-Marke hierbei für eine Rolle? DAX.Erholung bis rund 11.000 Punkte Das Niveau von 11.000 Punkten wurde gestern Morgen bereits in der Vorbörse als erster Widerstand optisch dargestellt (Rückblick): Widerstand knapp unter 11.000 Punkten Nach einem erneuten Schwächeanfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...