Vancouver, British Columbia / 11. März 2020. AgraFlora Organics International Inc. ("AgraFlora" oder das "Unternehmen") (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass Farmako GmbH ("Farmako"), die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ihre Antragsunterlagen für die Erteilung einer Zertifizierung gemäß der Guten Herstellungspraxis (engl.: Good Manufacturing Practice) der Europäischen Union ("EU-GMP") sowie einer Herstellungs- und Importgenehmigung nach dem deutschen Arzneimittelgesetz (das "AMG") bei den entsprechenden regionalen Behörden in Deutschland eingereicht hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zulassungsverfahren für die EU-GMP-Zertifizierung und eine Herstellungs- und Importgenehmigung bis zum Sommer 2020 abgeschlossen werden.Nach Erteilung der Herstellungs- und Importgenehmigung und der EU-GMP-Zertifizierung kann Farmako mit dem Import von medizinischen Cannabisprodukten von Ländern außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinde (die "EWG") beginnen, was die Angebotsverfügbarkeit deutlich erhöhen und Farmako mehr Flexibilität bei der Skalierung ihres europäischen Vertriebsgeschäfts für medizinischen Cannabis bieten wird. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Farmako hinsichtlich der Entwicklung ihres deutschen Vertriebsgeschäfts für medizinischen Cannabis."Die Märkte für medizinischen Cannabis wie Deutschland sind aufgrund der bestehenden hohen behördlichen Eintrittsbarrieren, die die EU-GMP-Konformität aller Produkte und im Falle von Produkten, die nicht in der EWG hergestellt wurden, eine Herstellungs- und Importgenehmigung erfordern, noch unterversorgt", sagt Katrin Eckmans, CEO von Farmako. "Unsere Antragstellung ist ein entscheidender Schritt in Richtung Einholung der erforderlichen EU-GMP-Zertifizierung und Herstellungs- und Importgenehmigung, die es Farmako ermöglichen werden, das Angebot an hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten für deutsche Patienten erheblich zu erhöhen."Farmako gehört außerdem zu einer kleinen Gruppe von Unternehmen, denen vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (das "BfArM") eine Sondergenehmigung für den Vertrieb von medizinischen Cannabisblüten erteilt wurden, die einer Behandlung mit ionisierender Strahlung unterzogen wurden. In Kombination mit der EU-GMP-Zertifizierung und der Herstellungs- und Importgenehmigung wird sich Farmako in Deutschland hinsichtlich des Umfangs der Lieferkette, die sie entwickeln kann, als führender Anbieter etablieren können. Nach Einschätzung des Managements von Farmako werden zusätzliche Lieferoptionen es der Firma ermöglichen, ihr Geschäft durch eine breitere Palette an medizinischen Produkten, die in größeren Mengen als bisher verfügbar sein werden, schnell auszubauen.Farmako verfügt auch über ein Zertifikat im Einklang mit der Guten Vertriebspraxis (engl.: Good Distribution Practice) der Europäischen Union ("EU-GDP"), eine Großhandelslizenz nach dem AMG sowie eine Genehmigung für den Umgang mit Betäubungsmitteln nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz (das "BtMG"). Im Rahmen dieser Genehmigung vertreibt Farmako seit März 2019 medizinische Cannabisprodukte von europäischen Herstellern an deutsche Apotheken.Die EU-GMP-Zertifizierung und die Herstellungs- und Importgenehmigung stellen darüber hinaus einen wichtigen Schritt für Farmako im Hinblick auf seine breiter angelegte, integrierte europäische Strategie dar. Farmako gab vor Kurzen über eine Tochtergesellschaft bekannt, dass die Firma alle erforderlichen Lizenzen für den Vertrieb von medizinischem Cannabis im Vereinigten Königreich erhalten hat. Farmako wurde seine Genehmigung für das Vereinigte Königreich weniger als einen Monat nach dem erfolgreichen Abschluss der Inspektion durch das UK Home Office (Anm.: britisches Innenministerium) im Dezember 2019 erteilt. Das Vereinigte Königreich ist ein in der Entwicklung befindlicher Markt für medizinischen Cannabis, auf dem Farmako einen "Early Mover"-Vorteil genießt.Über Farmako GmbHFarmako GmbH ist ein pharmazeutischer Großhändler mit Sitz in Frankfurt (Deutschland). Das Hauptaugenmerk der Firma ist auf den Vertrieb von medizinischem Cannabis an Apotheken gerichtet, um die Versorgung von Cannabispatienten sicherzustellen und die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage nach medizinischem Cannabis zu schließen. Farmako plant die Ausweitung ihres Geschäftsmodells in andere europäische Länder, die über eine entsprechende gesetzliche Grundlage verfügen, um so dem Ziel näher zu kommen, der führende Vertriebshändler von medizinischem Cannabis in Europa zu werden. Seit März 2019 versorgt Farmako bereits Apotheken in Deutschland mit medizinischem Cannabis und verfügt über alle erforderlichen Lizenzen im Vereinigten Königreich, um dort 2020 mit dem Vertrieb zu beginnen. Farmako ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AgraFlora Organics International Inc. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.farmako-global.com/.Über AgraFlora Organics International Inc.AgraFlora Organics International Inc. ist ein führendes Cannabisunternehmen, das durch die Entwicklung von gewinnbringenden Betriebsstätten in der globalen Cannabisbranche den Wert für seine Aktionäre steigert. AgraFlora konzentriert sich in erster Linie auf die kanadische Cannabisbranche, den weltweit fortschrittlichsten und am besten regulierten legalen Cannabismarkt. Zu den wichtigsten kanadischen Aktiva gehören: Edibles & Infusions, eine vollautomatische Produktionsanlage in Winnipeg (Manitoba) für die Produktion von White-Label- und Markenprodukten; Propagation Services Canada, ein großes kommerzielles Gewächshaus in Delta (BC), das sich auf die Neugestaltung des kanadischen Blütenmarktes mit hochwirksamen, kostengünstigen Cannabis-Blüten konzentriert, und AAA Heidelberg, ein handwerklich orientierter Cannabis-Produzent in London, ON. Darüber hinaus arbeitet AgraFloras hundertprozentige Tochtergesellschaft Farmako GmbH auf ihr Ziel hin, Europas führender Vertreiber von medizinischem Cannabis zu werden. Farmako hat derzeit einen aktiven Vertrieb in Deutschland und wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit der aktiven Tätigkeit in Großbritannien beginnen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSBrandon BoddyChairman & CEOT: (604) 398-3147Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:AgraFlora Organics International Inc.Tim McNultyE: ir@agraflora.comT: (800) 783-6056Für Anfragen in französischer Sprache:Remy Scalabrini, Maricom Inc.E: rs@maricom.caT: (888) 585-MARIDie Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als "Information Services Provider" bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenAbgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA00851F1062