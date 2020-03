The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AQD0 DZ BANK CLN E.9876 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2010032709 SCHLUMB.FIN. 20/27 2 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828ZD51 USA 20/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US74432QCJ22 PRUDENT.FINL 20/40 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US74432QCH65 PRUDENT.FINL 20/26 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US74432QCG82 PRUDENT.FINL 20/30 MTN BD02 BON USD N

CA S6PA XFRA DE000A254237 SPIELVGG UNTERHACH. BZR EQ00 EQU EUR Y

CA 4E0 XFRA CA13515Q1037 CANADA NICKEL CO. INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4GV XFRA GB00BK6JPP03 INSPECS GROUP PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA C6V XFRA CA4220961078 HEADWATER EXPLORATION INC

HEADWATER EXPLORATION-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de