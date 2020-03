HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Langfristig gehe der Logistiker unbeirrt seinen Weg, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des Coronavirus halte die Gewinndynamik noch an, wenngleich mit Blick auf das Gesamtjahr mit Gewinnbelastungen zu rechnen sei. Verglichen mit der US- Konkurrenz von UPS und FedEx sei die Aktie weiterhin attraktiv bewertet./ajx/zb



