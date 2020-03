Die Aktie des Brennstoffzellen-Entwicklers Ballard Power setzte im gestrigen Handel zu einem starken chattechnischen Rebound an. An der Tech-Börse Nasdaq schloss der Wert satte 17,4 Prozent fester. Im Anschluss gab das defizitär wirtschaftende kanadische Unternehmen eine neue Kapitalmaßnahme bekannt. Analyst Amit Dayal von H.C. Wainwright hat die Ballard-Aktie auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel wird auf 16 US-Dollar beziffert. Der Experte verweist in der Studie auf den "Technologie-, Produktions- ...

