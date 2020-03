Nach den panikartigen Verkäufen zu Wochenbeginn haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag stabilisiert. Die Anleger hoffen darauf, dass Maßnahmen der US-Regierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus greifen. Zu den großen Gewinnern an der Börse zählte die Aktie von Amazon.Bekommt Donald Trump die Coronakrise in den Griff? Der US-Präsident hat angekündigt, dass die Regierung wegen des Coronavirus mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...